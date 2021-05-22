Лондон, , 04:08 — REGNUM В расположенном в графстве Бедфордшир к северу от Лондона Уипснейдском зоопарке 21 мая служители застрелили двух бурых медведиц, напавших на кабана в соседнем вольере. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Инцидент произошёл после того, как ранним утром порывы ураганного ветра повалили дерево на разделяющую зверей стену. Медведицы перебрались в соседний загон по стволу дерева и напали на одного из обитающих там кабана. Руководство зоопарка решило застрелить медведиц, посчитав, что они также могут угрожать и человеку.

«Учитывая то, что бурые медведи являются сильными и опасными хищниками, наш главный приоритет — безопасность. Мы должны принимать быстрые решения, опираясь на наши опыт и знания, чтобы защитить наших сотрудников, гостей или наших других животных», — цитирует телеканал главного куратора зоопарка Малколма Фитцпатрика.

По его словам, применение транквилизаторов, действие которых дало бы эффект только через 20 минут, в данной опасной ситуации не рассматривалось, поскольку «за это время животные могли стать непредсказуемыми и агрессивными под воздействием выделяемого адреналина».

Не покидавший вольера третий медведь был временно изолирован.

Как сообщало ИА REGNUM, смерть белого медведя Умки в екатеринбургском зоопарке произошла вследствие кровоизлияния в мозг.

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