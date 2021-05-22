Вашингтон, , 04:08 — REGNUM США и Южная Корея отменят соглашение, которое ограничивает до 800 километров дальность поражения южнокорейских баллистических ракет. Об этом президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил 21 мая в ходе совместной с президентом США Джо Байденом пресс-конференции в Белом доме.

Мун Чжэ Ин «С удовольствием я сообщаю новость о прекращении пересмотренных директив по ракетам»

По его словам, это решение «имеет как символическое, так и существенное значение» и является демонстрацией прочности отношений двух стран.

Президент Южной Кореи также поддержал новый подход США к ситуации вокруг КНДР и подтвердил в качестве неотложной задачи для Вашингтона и Сеула полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

Напомним, что заключённое в 2012 году между странами соглашение позволяло увеличить дальность поражения баллистических ракет Южной Кореи с оговорённых ранее 300 до 800 километров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исполняющий обязанности помощника главы Госдепа США по странам Восточной Азии и Тихого океана Сон Ким назначается на должность спецпредставителя по КНДР.

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