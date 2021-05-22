Петропавловск-Камчатский, , 04:09 — REGNUM Новейший минно-тральный корабль «Яков Баляев» 21 мая, в день 290-летия со дня основания Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России, прибыл к месту постоянной дислокации на Камчатку. Об этом сообщает пресс-службе ТОФ на сайте Минобороны РФ.

Тральщик, который 26 декабря 2020 года вошёл в состав флота, будет нести службу в составе бригады кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России.

«Церемония торжественной встречи корабля после его перехода из Владивостока состоялась в Петропавловске-Камчатском на основном причале соединения», — говорится в сообщении.

Новейший корабль проекта 1270 «Яков Баляев» был построен для ТОФ в Санкт-Петербурге и прибыл во Владивосток через Северный морской путь. Его уникальный корпус из монолитного стеклопластика обеспечивает дополнительные возможности борьбы со всеми видами современных морских мин. Всего Тихоокеанский флот получит три корабля этого проекта.

«Яков Баляев» является пятым кораблём в серии и назван в честь Героя Советского Союза матроса 355-го полка морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, корветы «Громкий», «Совершенный» и новейший тральщик «Яков Баляев» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России провели в Японском море артиллерийские стрельбы в рамках отработки задачи ведения морского боя одиночным кораблём.

Читайте ранее в этом сюжете: Корабли Тихоокеанского флота провели стрельбы в Японском море