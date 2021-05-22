Нью-Йорк, США, , 02:36 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 21 мая, последнего рабочего дня недели, разнонаправленно. По итогу дня вырос Dow Jones.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones поднялся на 123,69 пункта (0,36%), до уровня 34 207,84 пункта. S&P 500 подешевел на 3,26 пункта (0,08%), понизившись до уровня 4155,86 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 64,75 пункта (0,48%), опустившись до уровня 13 470,99 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,93 (3,12%) до уровня $63,87 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США на торгах 19 мая возобновили рост после затяжного снижения. Больше других по итогу дня прибавил Nasdaq.

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