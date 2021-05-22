Сакраменто, США, , 02:31 — REGNUM Шестилетний ребенок погиб в результате перестрелки на дороге на юге американского штата Калифорния, сообщает Синьхуа.

По его данным, инцидент произошел на 55 шоссе в округе Орандж. Сообщается, что ребенок сидел на заднем сидении автомобиля, которым управляла его мать, в то время как другой водитель открыл огонь по машине. Ребенок погиб от огнестрельных ранений. Других подробностей произошедшего не приводится, ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая произошла перестрелка в штате Иллинойс в США. В результате стрельбы погиб преступник, а также полицейский, прибывший на место происшествия.

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