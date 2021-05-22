Манагуа , , 02:21 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5 на территории Никарагуа, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 45 км к северо-западу от города Чинандега. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 64,14 километра. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая землетрясение магнитудой 6,6 произошло в акватории Тихого океана у берегов Фиджи. Очаг сейсмособытия находился в 348 километрах от города Ламбаса на глубине 10 километров. По предварительным данным, пострадавших не было. Угроза цунами также не объявлялась.