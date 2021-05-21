Красноярск, 22 мая, 2021, 02:18 — ИА Регнум. В субботу, 22 мая, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +13…+15 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

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В 06:00 на Театральной площади было +4 °C.

Ночью с 22 на 23 мая ожидается до +5…+7 °C, облачно, небольшой дождь.

Скорость западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 741 мм рт. ст.

В воскресенье, 23 мая, в Красноярске до +14…+18 °C днём и +10…+12 °C ночью, облачно, временами дождь.

В понедельник, 24 мая, в Красноярске ожидается до +18…+22 °C днём. Ночью — до +8…+10 °C. Облачно, временами небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 22 мая на юге Таймырского муниципального района ожидается южный ветер на порывах до 17−22 м/с, в Туруханском районе — юго-западный ветер на порывах до 15−18 м/с.

В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

На реке Абакан в городе Абакан ожидается достижение опасной отметки уровня воды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за паводка Главное управление МЧС России по Красноярскому краю переведено в режим ЧС.