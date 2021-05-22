Вашингтон, 22 мая 2021, 02:04 — REGNUM Палестино-израильский конфликт можно разрешить путём создания двух государств, заявил 21 мая президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме.
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Таким образом, Байден подчеркнул приверженность идее создания рядом с Израилем государства Палестина, о которой говорил ранее.
«Мы все еще нуждаемся в двухгосударственном решении, это единственный ответ», — сказал американский лидер.
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Комментируя слова некоторых соратников по Демократической партии о том, что президенту нужно быть более конфронтационным по отношению к Израилю, Байден сообщил, что его позиция о поддержке и приверженности безопасности Израиля не менялась.
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