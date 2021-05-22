Сува, , 02:01 — REGNUM В Тихом океане вблизи берегов Фиджи 22 мая произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 10:13 по местному времени (01:13 мск). Их эпицентр располагался в 348 километрах к востоку от города Ламбаса (население 27,9 тыс. человек) и в 480 километрах от столичного города Сува (население 77,3 тыс. человек). Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

Об угрозе цунами и возможных разрушениях информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,1 произошло на северо-западе Китая.

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