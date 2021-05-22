Абуджа, , 01:55 — REGNUM Самолет военно-воздушных сил Нигерии разбился в международном аэропорту штата Кадуна на северо-западе страны, сообщает пресс-служба нигерийских ВВС.

Пока причина крушения не известна, ведется расследование. По предварительным данным, на борту находились восемь человек, считается, что они погибли. Тем не менее официальные представители армии Нигерии о погибших не сообщали.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая истребитель ВВС Индии разбился во время тренировочного ночного полета в штате Пенджаб. В результате крушения погиб пилот самолета.