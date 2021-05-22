Ереван, , 01:51 — REGNUM Заявления Азербайджана о наличии спорных территорий в отношении суверенных территорий Армении являются ложной повесткой и создают опасный прецедент для применения силы, заявила 21 мая журналистам пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Армения отвергает введение ложной повестки так называемых спорных территорий, что может стать опасным прецедентом для оправдания применения силы и в других регионах», — сказала она.

По словам Нагдалян, когда стороны договариваются о делимитации и демаркации границы, выдвижение условий с применением силы или с угрозой ее применения является грубейшим нарушением международного права. «Армения не поддастся подобному давлению», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Армения и Азербайджан при содействии России продолжают обсуждать проект соглашения о создании комиссии по демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

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