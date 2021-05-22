Кито, , 01:44 — REGNUM В эквадорском порту Гуаякиль на второй день полицейской операции изъяли четыре тонны наркотиков, которые были спрятаны в контейнерах с товарами для Великобритании. Об этом 21 мая сообщает газета El Comercio.

Стоимость перехваченных полицией наркотиков оценивается в $200 млн. По данным издания, проведённая операция является одним из самых крупных успехов полиции с начала года. А всего в 2021 году эквадорские правоохранители сумели перехватить около 60 тонн подготовленной к отправке «белой смерти».

Издание отмечает, что, по оценке полиции, производство наркотиков наркокартелями в последнее время значительно увеличилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в порту города Гуаякиль на тихоокеанском побережье Эквадора полиция изъяла крупную партию кокаина, спрятанную в отправляемом в Россию и Бельгию грузе бананов.

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