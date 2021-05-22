Вашингтон, , 01:42 — REGNUM Исполняющий обязанности помощника главы Госдепа США по странам Восточной Азии и Тихого океана Сон Ким назначается на должность спецпредставителя по КНДР, заявил американский президент Джо Байден в Белом доме.

«Я рад сообщить, что посол Сон Ким займет пост спецпредставителя США по КНДР», — заявил он.

Байден отметил, что Соединенные Штаты совместно с Южной Кореей готовы продолжать дипломатическое взаимодействие с Пхеньяном. Он подчеркнул, что Сеул и Вашингтон готовы к неким шагам по снятию напряженности на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён заявил, что встреча лидеров США и Республики Корея может помочь возобновить диалог с КНДР. Он добавил, что Вашингтон уже пересмотрел свою политику по отношению к Пхеньяну.

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