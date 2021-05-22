Претория, ЮАР, , 01:15 — REGNUM Пассажирский автобус загорелся в городе Претория в Южно-Африканской Республике, сообщают экстренные службы города.

Сообщается, что автобус с 63 пассажирами следовал из Претории в Мпумалангу. По предварительной версии, транспортное средство загорелось во время езды по дороге.

«После ликвидации пожара в автобусе пожарные обнаружили останки людей. В ходе расследования выяснилось, что погибли 6 местных жителей, опознать их не удалось», — заявил представитель экстренной службы Претории.

Отмечается, что еще 57 человек получили ранения различной степени тяжести. Из них 14 были госпитализированы, причем один из них — в тяжелом состоянии. Причина возгорания в автобусе пока не известна, ведется расследование.