Вашингтон, , 01:13 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом пообещал содействие в предоставлении гуманитарной помощи для сектора Газа. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе американского Госдепартамента.

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«Госсекретарь подчеркнул, что США намерены работать с палестинскими властями и ООН, чтобы предоставить скорую гуманитарную помощь и собрать международную поддержку для Газы и усилий по восстановлению Газы», — говорится в сообщении.

Стороны в ходе разговора поблагодарили Египет за миротворческие усилия, которые привели к заключению перемирия, и Махмуд Аббас приветствовал предстоящий визит Блинкена в регион.

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Ранее о готовности США предоставить гуманитарную помощь населению сектора Газа заявил американский президент Джо Байден.

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