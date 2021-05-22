Наталья Стрельцова, 22 мая 2021, 08:32 — REGNUM В Государственном историческом музее открылась выставка «Железный век. Европа без границ». Сотрудничество российских и немецких музеев позволило собрать экспозицию из более чем 1300 экспонатов из археологических собраний Государственного исторического музея, Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Музея преистории и древней истории (Государственные музеи Берлина). Фоторепортаж ИА REGNUM из музея.
Выставка уникальна по широте представленного на ней материала: железный век в Италии, гальштатская культура, древности кельтской культуры, знаменитые сокровища скифских степных курганов, античные памятники, известные клады, древности кобанской культуры Северного Кавказа и культур лесной полосы Восточной Европы.
Задача выставки «Железный век. Европа без границ» — показать на археологическом материале элементы культуры, хозяйства, повседневной и парадной жизни европейцев в эпоху железного века. Железным веком в археологии называют следующий за эпохой бронзы период истории человечества, который отмечен освоением способа получения железа, началом изготовления изделий из него и их широким распространением. Это стало одним из важнейших достижений человечества, вызвавшим бурный рост производительных сил.
Использование железа дало возможность совершенствовать орудия труда, виды наступательного оружия и защитное снаряжение. Именно эпоха железа с ее техническими достижениями и духовными открытиями заложила прочный фундамент современной европейской культуры.
Экспозиция организована по хронологическому и географическому принципам и включает несколько тематических разделов, соответствующих археологическим культурам, сложившимся на широкой территории от Атлантического океана на западе до Уральских гор на востоке.
Выставка проходит по адресу Красная площадь, дом 1 в главном здании ГИМ до 15 июля 2021 года.