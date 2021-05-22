22 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 08:32 — REGNUM В Государственном историческом музее открылась выставка «Железный век. Европа без границ». Сотрудничество российских и немецких музеев позволило собрать экспозицию из более чем 1300 экспонатов из археологических собраний Государственного исторического музея, Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Музея преистории и древней истории (Государственные музеи Берлина). Фоторепортаж ИА REGNUM из музея.

Выставка «Железный век. Европа без границ» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке «Железный век. Европа без границ» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Посетители на выставке «Железный век. Европа без границ» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка уникальна по широте представленного на ней материала: железный век в Италии, гальштатская культура, древности кельтской культуры, знаменитые сокровища скифских степных курганов, античные памятники, известные клады, древности кобанской культуры Северного Кавказа и культур лесной полосы Восточной Европы.

Посетители на выставке «Железный век. Европа без границ» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспонаты на выставке «Железный век. Европа без границ» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Задача выставки «Железный век. Европа без границ» — показать на археологическом материале элементы культуры, хозяйства, повседневной и парадной жизни европейцев в эпоху железного века. Железным веком в археологии называют следующий за эпохой бронзы период истории человечества, который отмечен освоением способа получения железа, началом изготовления изделий из него и их широким распространением. Это стало одним из важнейших достижений человечества, вызвавшим бурный рост производительных сил.

Посетители на выставке «Железный век. Европа без границ» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Использование железа дало возможность совершенствовать орудия труда, виды наступательного оружия и защитное снаряжение. Именно эпоха железа с ее техническими достижениями и духовными открытиями заложила прочный фундамент современной европейской культуры.

Экспонаты на выставке «Железный век. Европа без границ» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспозиция организована по хронологическому и географическому принципам и включает несколько тематических разделов, соответствующих археологическим культурам, сложившимся на широкой территории от Атлантического океана на западе до Уральских гор на востоке.

Посетители на выставке «Железный век. Европа без границ» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит по адресу Красная площадь, дом 1 в главном здании ГИМ до 15 июля 2021 года.