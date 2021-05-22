Нью-Йорк, США, , 00:48 — REGNUM Полиция американского Нью-Йорка задержала 27 участников митингов в поддержку Израиля и Палестины на Таймс-сквер, сообщает газета The New York Times.

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Сообщается, что на площади города 20 мая были две группы митингующих, одна из которых поддерживала Израиль, а другая — Палестину. Задержания протестующих проходили почти день — с вечера 20 мая по 21 мая. Личности участников митингов полицейским удалось установить благодаря видеосъемкам.

Напомним, вечером 20 мая на площади Таймс-сквер проходили митинги сторонников Израиля и сторонников Палестины. Протестующие начали оскорблять друг друга, а затем митинги переросли в потасовку. Уличные беспорядки были пресечены полицейскими.