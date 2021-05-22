Тбилиси, , 00:46 — REGNUM Забастовка 400 рабочих двух заводов по розливу минеральной воды «Боржоми» продолжается уже четвертый день, говорится распространённом 21 мая заявлении профсоюзов.

Протестующие 11 мая потребовали повысить им заработную плату и оплатить сверхурочные. Руководство компании IDS Borjomi Georgia, владеющей заводами, пошло навстречу протестующим и согласилось пересмотреть условия оплаты труда.

Однако сотрудники завода объявили, что не станут участвовать в переговорах без членов Объединения профсоюзов и председателя Профсоюза работников аграрных хозяйств, торговли и промышленности Георгия Диасамидзе.

«В выходные дни акции будут приостановлены, но в понедельник протест перерастет в более крупные масштабы и продолжится до выполнения наших требований», — заявил в эфире телеканала «Формула» один из бастующих работников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 20 мая другую забастовку начали сотрудники завода по розливу минеральной воды «Набеглави» в Тбилиси.

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