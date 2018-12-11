Москва, 22 мая, 2021, 00:21 — ИА Регнум. Вопросы, связанные с Украиной, присутствуют в диалоге России с Соединёнными Штатами, заявила 21 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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"Безусловно, тема Украины присутствует в нашем диалоге с США. Мы видим публичную сторону — американская риторика грубая, неуместная», — сказала она.

По словам Захаровой, иногда американская сторона прибегает к искажению фактов, использует элементы фальсификации, «причём и в историческом контексте, и на современном этапе».

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Ранее Мария Захарова объяснила, что Минские соглашения будут действенными при их выполнении сторонами.