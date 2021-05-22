Москва, , 00:11 — REGNUM Ситуация с введением Соединёнными Штатами новых санкций против «Северного потока — 2» требует того, чтобы в ней разобраться, заявил 21 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Надо разобраться. У коллег всё как всегда. Говорят об одном, делают другое», — сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли недружественный шаг США учтён в Кремле при выработке решения о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, Песков сказал: «Посмотрим, как нам лучше будет».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Вашингтоне приняли решение о принятии новых мер, направленных против строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Под новые санкции попали ФГБУ «Морская спасательная служба», ООО «Мортранссервис» и АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», а также 13 российских судов, задействованных в реализации проекта.

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