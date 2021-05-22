22 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 08:32 — REGNUM Заявление руководителя пресс-службы прокуратуры Ростовской области Елизаветы Комахидзе о том, что ведомство организует проверку по факту произошедшего в школе № 8 города Таганрога, где третьеклассник обматерил и осыпал угрозами учителя, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 22 мая в социальной сети Facebook.

Учитель и ученик. СССР

«Родителей наказать ощутимым штрафом. Мальчика отчислить из школы и на учёт в милицию. Перевести на самообучение, пусть родители сами такого обучают. Через годик принять в школу с экзаменами на испытательный срок», — призывает Елена Г.

Многие пользователи оказались в шоке от поведения ребёнка. Люди убеждены, если ответственным органам не взяться за него сейчас, то вскоре такой способ взаимодействия с внешним миром приведёт мальчика прямиком в тюремную камеру.

«Учителю стоит подать иск о защите чести и достоинства, а администрации школы — поддержать её. Только очень хорошим рублём можно наказать родителей этого «недоноска», если других способов нет», — считает Ирина З.

Некоторые комментаторы обвинили родителей и общество в том, что они стали слишком много позволять детям, и поэтому подобные инциденты происходят всё чаще. Люди убеждены, что с российским народом происходят далеко не приятные метаморфозы, которые могут сломать государственную машину.

«Вседозволенность — это просто ужасно! Страшно! Им сейчас нельзя ничего сказать, в общении между собой у них одни маты. Да и дома не лучше. Иди, попробуй погладить против шерстки, ноги в руки и бегут из дому. Травятся, вешаются, прыгают из окон. Это то, что все вокруг дали слабину, а ведь без наказания в воспитании не обойтись», — поделилась своим мнением Елена Л.

Занятия в авиамодельном кружке Дома пионеров. СССР

Часть пользователей отметила, что в российских школах наблюдается рост жестокости, как со стороны учеников, так и со стороны учителей, которые не в силах справиться со своими жизненными трудностями, но зато готовы отыграться на беззащитных детях. Граждане убеждены, государству необходимо наладить систему образования, иначе жди ещё большей беды.

«Когда дети и учителя получат соответствующие отношения и наказания за свои проступки, тогда, что-нибудь можно будет изменить. Раньше была эра учителей, теперь же пришла эра учеников. Ни тем и ни другим нельзя позволять переходить границы!» — пишет Лиана Т.

Отдельные люди призвали правоохранителей разобраться не только с семьёй мальчика, но и вообще со всей школой, которая допустила, чтобы третьеклассник угрожал учителю расправой.

«И никто из одноклассников не заехал по этой наглой морде. Значит, никто и не осудил действие этого малолетнего маньяка. Стоит задуматься и начать работу по исправлению ситуации в этой школе!» — написал Георгий Л.

Нашлись и те, которые отметили, что подобная проблема наблюдается во всей стране. Люди считают, что руководство страны отпустило вожжи образования, в результате чего в обществе растёт уровень насилия и жестокости.

«Вот и плоды разрушенной системы ценностей за последние 30 лет. Кто виноват? Политика такая, коли по центральным каналам ежедневно взрослые и дети видят то, что потом воспроизводят!» — поделилась своим мнением София И.

Сельская школа. 1964

Напомним, 21 мая руководитель пресс-службы прокуратуры Ростовской области Елизавета Комахидзе заявила порталу rostovgazeta.ru, что ведомство организует проверку по факту произошедшего в школе № 8 города Таганрога, где третьеклассник обматерил и осыпал угрозами учителя.