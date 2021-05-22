Луизиана, , 08:34 — REGNUM Сотни домов попали под приказ о срочной эвакуации после того как в штате Луизиана одну из дамб прорвало под напором воды во время наводнения, сообщает 21 мая Newsweek.

Искусственную дамбу прорвало в южном районе Луизианы около 10 утра в пятницу, 21 мая, сообщили власти штата.

Примерно 450 домов, в которых проживает около тысячи человек, были эвакуированы на фоне того, как вода затопила шоссе. На данный момент дорога перекрыта.

Напомним, на этой неделе в Луизиане умерли 5 человек из-за наводнения, вызванного сильными дождями. Четыре человека погибли за рулем автомобиля на затопленном шоссе, сообщил губернатор штата Джон Белл Эдвардс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2016 году власти насчитали ущерб от наводнения в Луизиане равным $21 млрд. Тогда оказалось затоплено 110 тыс. домохозяйств.

Тогда наводнение в Луизиане назвали «катастрофой национального масштаба», сравнимой по масштабу разрушений даже не с ураганом «Сэнди» 2012 года, а с более ранним наводнением в Новом Орлеане.