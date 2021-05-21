Рига, , 23:51 — REGNUM Сегодня, 21 мая, защитник сборной Чехии Филип Гронек дал комментарий после поражения от команды России в первом матче группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась победой россиян со счетом 4:3.

«Ожидали такой тяжелой встречи, с Россией было сложно играть, они здорово держали шайбу. Мы допустили несколько ошибок.

Надо выучить этот урок и подготовиться к следующей встрече. Снова будет непросто матч, надо показать свой лучший хоккей.

У Росси в составе на этот раз были игроки НХЛ, получилась другая встреча. Сегодня они играли лучше нас и заслужили победу», — приводит слова хоккеиста портал «Чемпионат».