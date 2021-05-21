Рига, , 23:44 — REGNUM Сегодня, 21 мая, главный тренер сборной Латвии Боб Хартли прокомментировал победу своей команды над Канадой в рамках первого игрового дня группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу латышей и стала первой в истории ЧМ победой Латвии над сборной Канады.

«Последние дни мы говорили о важности старта чемпионата мира против Канады. На самом деле это легкая игра, чтобы себя замотивировать.

Матисс Кивлениекс держал нас в игре. Первый гол был очень важен, мы не хотели догонять соперника по счету. Лидерство в счете только помогло нам.

Мы знали, как игра канадцев изменится в этих обстоятельствах», — приводит слова канадского специалиста официальный портал КХЛ.