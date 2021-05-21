Вашингтон, 21 мая, 2021, 23:36 — ИА Регнум. В Вашингтоне принято решение о принятии новых мер, направленных против строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает 21 мая пресс-служба министерства финансов США.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

Под новые санкции США попали ФГБУ «Морская спасательная служба», ООО «Мортранссервис» и АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», а также 13 российских судов, задействованных в реализации проекта, среди которых «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Спасатель Карев».

При этом в распространённом заявлении отмечается, что ограничительные меры не распространяются на операции с участием ФГБУ «Морская спасательная служба», не связанные со строительством газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» или проектов, являющихся их продолжением.

Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит предпринимать усилия по противодействию строительству газопровода «Северный поток — 2». Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в тот же день признала, что помешать завершению проекта, готового на 95%, будет довольно сложно.