Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Власти Соединенных Штатов внесли ряд компаний и судов, правомочных достроить «Северный поток — 2», в новый список санкций. Об этом 21 мая сообщается на сайте министерства финансов США.

В список попало федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба», а также «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», «КОКСОХИМТРАНС» и «Мортранссервис».

Помимо этого, под санкциями США находятся суда «Юрий Топчев», «Владислав Стрижов», «Балтийский исследователь», «Академик Черский», «Артемис Оффшор», «Бахтемир», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Спасатель Карев», «Нарвал», «Сивуч» и «Умка».

Напомним, ранее Соединенные Штаты отказались от санкций в отношении оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. Данное решение указывает на нежелание администрации Байдена портить отношения с Германией из-за российского газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствуют строительству газопровода, так как американцы хотят продавать Германии свой сжиженный газ. Тем не менее германские власти пока отбиваются от давления США и поддерживают проект.