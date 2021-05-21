Нью-Дели, , 23:32 — REGNUM Военно-воздушные силы Индии потеряли в авиакатастрофе третий с начала года истребитель МиГ-21, сообщает 21 мая пресс-служба индийских ВВС.

Командование признало гибель летчика, командира эскадрильи Абхинава Чоудхари, и выразило соболезнования его семье.

Сообщается, что истребитель потерпел катастрофу во время планового учебно-тренировочного полета.

Причины и подробности катастрофы не уточняются.

Стоит отметить, что это третья с начала 2021 года катастрофа истребителя МиГ-21 ВВС Индии. В двух из них погибли летчики.

Напомним, командование ВВС Индии с 2019 года заявляет о необходимости заменить весь парк имеющихся в строю истребителей МиГ-21. По их планам, последний советский истребитель этого типа будет снят с вооружения в 2024 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Хорватские ВВС вооружатся французскими истребителями Dassault Rafale F3R