Донецк, , 23:31 — REGNUM Территория ДНР 36 раз в течение недели подвергалась атакам со стороны ВСУ, сообщил 21 мая журналистам заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

Басурин «Обстрелам со стороны противника подверглись посёлок шахты «Трудовская» Петровского района Донецка и район аэропорта, Весёлое, Жабуньки, Спартак, Александровка, Озеряновка, Яковлевка, Широкая Балка, Доломитное, Михайловка, Петровское, Новоласпа, Ленинское, Безыменное, Октябрь, Лозовое, Красный Партизан, Зайцево».

Офицер отметил, что украинские боевики для обстрелов ДНР применяли миномёты калибра 120 и 82 мм, гранатомёты различного типа, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие. Повреждения в результате обстрелов получили жилые дома на окраине Донецка, 35 абонентов частного сектора лишились электричества.

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Басурин «За прошедшую неделю, выполняя свой долг, погибли трое защитников республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих».

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