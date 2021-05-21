Донецк, 21 мая 2021, 23:31 — REGNUM Территория ДНР 36 раз в течение недели подвергалась атакам со стороны ВСУ, сообщил 21 мая журналистам заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Офицер отметил, что украинские боевики для обстрелов ДНР применяли миномёты калибра 120 и 82 мм, гранатомёты различного типа, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие. Повреждения в результате обстрелов получили жилые дома на окраине Донецка, 35 абонентов частного сектора лишились электричества.
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