Химки, Московская область, , 23:25 — REGNUM Сегодня, 21 мая, портал «Спорт-Экспресс» сообщил информацию о том, что «Химки» в ближайшее время подпишет с Брайаном Идову полноценный контракт на правах свободного агента.

По данным источника, защитник заключит с подмосковной командой двухлетнее соглашение.

Напомним, что «Химки» арендовали футболиста у «Локомотива» в августе 2020 года. Его контракт с «железнодорожниками» истекает по окончании текущего сезона после чего он станет свободным агентом.

В составе «Химок» Идову провел 28 матчей в чемпионате и набрал в них 5 (3+2) очков по системе «гол+пас»;