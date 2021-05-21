Лос-Анджелес, США, , 23:24 — REGNUM Генри Кавилл ведет переговоры по поводу возможного участия в проекте фильма, который перезагрузит франшизу «Горец». Об этом 21 мая сообщает портал Deadline.

Согласно информации, предоставленной близким к производству источником издания, Кавилл может исполнить одну из двух ключевых ролей в этой картине. В качестве режиссёра проекта выступает создатель фильмов серии «Джон Уик» Чад Сталхески, должность одного из продюсеров занял Нил Мориц (фильмы серии «Форсаж»).

Напомним, впервые информация о том, что Чад Сталхески присоединился к проекту перезагрузки «Горца» появилась в СМИ ещё в 2016 году. Оригинальная картина Рассела Малкэхи вышла на экраны в 1986-м, главные роли в ней исполнили Кристофер Ламберт, Шон Коннери и Клэнси Браун. Впоследствии в рамках франшизы было выпущено три полнометражных продолжения и три сериала, в число которых вошло шоу «Горец» с Эдрианом Полом в главной роли.

Читайте ранее в этом сюжете: Критики пришли в восторг от фильма-мюзикла Джона Чу «На высоте мечты»