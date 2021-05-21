Загреб, , 23:19 — REGNUM Правительство Хорватии определилось с выбором истребителей для своих ВВС, сообщают хорватские СМИ.

По неофициальным данным, имеющиеся сейчас на вооружении советские истребители МиГ-21 «бис» Загреб решил заменить французскими истребителями Dassault Rafale F3R.

В последнем раунде тендера Франция с истребителями Dassault Rafale выиграла у США, предлагавших истребители F-16V Block 70/72.

По предварительной информации, власти Хорватии хотят закупить 12 истребителей Rafale из наличия французских ВВС, доработанных до стандарта F3R и бывших в эксплуатации не более 10 лет.

В случае подписания этого контракта общей стоимостью около $1 млрд. французские истребители должны быть поставлены в 2024—2025 годах.

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