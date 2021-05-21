Куньмин, Китай, , 23:11 — REGNUM Массовая эвакуация проведена из пострадавших районов провинции Юньнань (Китай) после землетрясения, сообщает 21 мая Sina.

Уточняется, что эвакуирована 21 тысяча жителей задетых землетрясением районов Юньнаня. На месте ЧП работают пять сотен спасателей, задействовано более ста единиц техники.

Известно, что двое жителей Янби-Ийского автономного уезда погибли в результате стихийного бедствия, число пострадавших достигло 17, причём трое из них находятся в тяжёлом состоянии.

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