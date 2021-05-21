Стокгольм, , 23:10 — REGNUM Первое масштабное дополнение к стратегической игре Crusader Kings III: Royal Court предоставит геймерам возможность управлять королевским двором и заниматься повседневной жизнью монарха. Об этом компания Paradox Interactive сообщила 21 мая во время фанатского онлайн-мероприятия PDXCON Remixed.

Разработчики выложили в сеть анонсирующий трейлер дополнения. Они пояснили, что после релиза Royal Court геймерам придётся иметь дело с вассалами и придворными, а также решать проблемы, связанные с жизнью королевской семьи. Кроме того, игроки смогут улучшать королевский двор, совершенствуя подход к еде и украшениям. К сожалению, пока Paradox Interactive не назвала дату релиза дополнения.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что до 24 мая 2021 года в сервисе Steam проходит распродажа игр Paradox Interactive. В неё также вошла стратегия Crusader Kings III, геймеры могут приобрести игру с 20%-й скидкой.

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