22 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 08:57 — REGNUM Решение президента Украины Владимира Зеленского внести в парламент страны законопроект «О коренных народах Украины», в перечень которых не попал русский, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 21 мая в социальной сети Facebook.

Древнейшая история Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ну, а кто бы ему разрешил включить русских в перечень? Те, кто захватил власть, и те, кто за ними стоит, поддерживая финансами и оружием, никогда не позволят признать реальность. Создана параллельная вселенная, где существует древняя цивилизация укров, которые всегда, оказывается, существовали на этих территориях. В реальности же они были частью других империй и государств. А если у актёра вдруг что-то проснётся вроде совести, то и не станет его. Клоунов на Украине хватит на долгие годы, чтобы играть роль зиц-председателя, или, как они себя называют, президента», — написал Иван С.

Многие комментаторы выразили сомнение в том, чтобы русские вообще каким-то образом имели возможность быть зафиксированными на территории Украины в качестве народа, имеющего права. Люди убеждены, что власть в стране захватили нацисты, целью которых является уничтожение всего русского.

«Такие высказывания в сторону большинства проживающих русских граждан Украины станут минусом в рейтинге Зеленского. Составление подобного перечня вредит всеобщему единению населения, который и так расколот на Запад и Восток. Очень тонкая грань между патриотизмом и национализмом. Хотя «нацики» уже маршировали 2 мая в Одессе, в память о погибших в Доме профсоюзов», — заметил Вячеслав С.

Илья Репин. Два украинских крестьянина. 1880

Некоторые пользователи напомнили, что говорить о русском некоренном народе — глупо, потому что само украинское образование появилось лишь чуть больше ста лет назад и состояло по большей части из русских.

«А зачем включать? Русские и так коренные на Украине, а те, которые украинцы, то они таковыми стали лишь в 1917 году с подачи Временного правительства. До того этого такого государства не было», — заметил Algirdas T.

Часть людей убеждена, что Украина населена таким большим количеством граждан, которые идентифицируют себя как русских, что не учитывать их право быть представителем коренного народа является преступлением против здравого смысла.

«Так и страны такой, как «Украина», исторически не существовало до 20-х годов прошлого столетия. Поэтому говорить о каких-то коренных народах на её территории — бред. Украина, по большей части, — это русские земли», — считает Mar N.

Отдельные пользователи отметили, что украинские власти с куда большим рвением пытаются выставить население западной части страны в качестве эталона и за соблюдением их прав бдят сильнее, чем за правами людей с Востока.

«И почему Западная Украина считает себя полноценной Украиной? В стране живут люди с разной национальностью, надо уважать их, а не делить!» — указала Нина П.

Владимир Маковский. Два украинца. 1882

Нашлись и те, которые пришли к выводу, что на территории Украины можно уже не искать настоящих русских. Люди считают, что после прихода нацистов к власти любой русский человек на этой территории теряет моральное право таковым называться.

«А может, и не осталось на Украине уже никаких русских? Иначе бы подняли бы они, наверное, голову, да и сказали бы своё веское слово», — отметил Евгений Ч.

Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент страны законопроект «О коренных народах Украины», в перечень которых не попал русский.