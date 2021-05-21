Бишкек, , 23:06 — REGNUM В Киргизии 80% случаев сексуальных домогательств происходят в государственных учреждениях. Об этом говорится в отчете по результатам исследования, проведенного Киргизской ассоциацией женщин-судей.

При этом 23% опрошенных работающих женщин и 21,9% студенток киргизских вузов сообщили, что подвергались сексуальным домогательствам.

Наиболее часто, а именно в 70% случаев, с домогательствами сексуального характера сталкиваются незамужние киргизстанки в возрасте от 20 до 38 лет, занимающие должность рядовых сотрудников.

При этом, как отмечают авторы исследования, женщины, у которых меньше властных полномочий, больше подвержены сексуальным домогательствам.

Также опрос показал, что в 44% случаев сексуальные домогательства в отношении подчиненных женщин происходят со стороны мужчин-руководителей среднего и высшего звена.

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