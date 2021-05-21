Лос-Анджелес, США, , 22:59 — REGNUM Многим критикам понравился новый фильм-мюзикл режиссёра Джона Чу «На высоте мечты». Об этом 21 мая сообщил портал The Wrap.

Издание отметило, что один эксперт даже назвали картину «лучшим голливудским мюзиклом за многие годы», а другие заявили, что фильм превзошёл бродвейскую постановку драматурга Лин-Мануэля Миранды.

«Киноверсия — это одновременно и точная постановка, и полномасштабная экранная феерия самобытного дизайна», — написала в своём обзоре автор журнала Entertainment Weekly Лия Гринблатт. С подобными заявлениями в своих обзорах выступили критики изданий Polygon, Vanity Fair, Indiewire и Paste.

Напомним, в России премьера фильма «На высоте мечты» состоится 9 сентября 2021 года. Жители США смогут посмотреть картину уже 18 июня 2021-го.

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