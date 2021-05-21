Рига, , 22:55 — REGNUM Сегодня, 21 мая, сборная Белоруссии встретилась с национальной командой Словакии в рамках первого игрового дня группового этапа чемпионата мира. Встреча в олимпийском центре в Риге и завершилась победой словаков со счетом 5:2.

Словакия обеспечила себе крупное преимущество в счете еще в первом периоде, забросив три шайбы. В их составе дважды отличился форвард Кристиан Поспишил и Петер Цегларик, ранее выступавший в составе «Бостона».

В начале третьего периода форвард «Торпедо» Марек Гривик забросил четвертую шайбу сборной Словакии в этом матче, отличившись с передачи Цегларика. Позже белорусам удалось отыграть две шайбы, благодаря усилиям нападающих Михаила Стефановича и Егора Шаранговича.

Под занавес матча Петер Цегларик набрал свой третий результативный балл, отправив шайбу в пустые ворота соперника.