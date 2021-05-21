Нью-Йорк, США, , 23:29 — REGNUM Коллекционер, организовавший в 1979 году вместе с Энди Уорхлом Нью-Йоркскую академию искусств, говорит, что нашел давно затерянный шедевр Ван Гога на никому не известном деревенском аукционе. Об этом 21 мая сообщает Fox News.

Нью-Йоркский коллекционер Стюарт Пивар уверен, что картина «Auvers, 1890» (Овер, 1890), подписанная на обратной стороне «Винсент», является редчайшей находкой, которая может случиться лишь раз в жизни. Музей Ван Гога в Амстердаме уже попросил прислать полотно на экспертизу.

Данная работа, если действительно является подлинником, скорее всего была написана за два месяца до смерти известного художника. Ван Гог застрелился в июле 1890 года. Перед смертью он одержимо рисовал и создал более 70 картин. Найденная работа может относиться именно к этому периоду.

Ранее Елена Ханенкова писала для ИА REGNUM, как художник Винсент Ван Гог работал очень мало. Умер он в классическом возрасте гения — в 37 лет. А работал неполных 10. Но без чего Ван Гога не было бы как художника, так это без последних 4 лет творчества. Два года в Париже, один год в Арле, один год в больнице Сен-Реми, и в Овере, где он и умер.