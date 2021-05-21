Нью-Йорк, США, , 22:42 — REGNUM Актёры сериала HBO Max «Титаны» назвали сроки выхода третьего сезона шоу. Публикация была размещена 21 мая на twitter-странице DC Titans on Max.

«Мы снимаем третий сезон, мы на съемочной площадке, и мы творим волшебство», — заявили участники проекта в опубликованном видео. Они также сообщили, что фанаты смогут увидеть продолжение шоу в августе 2021 года.

https://twitter.com/DCTitans/status/1395778942737387520

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в третьем сезоне «Титанов» появится суперзлодей, известный под псевдонимом Пугало. Его роль исполнит актёр Винсент Картайзер («Безумцы», «Время»).

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