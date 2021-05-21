Лондон, , 22:34 — REGNUM Британская телекомпания Sky закрыла полицейский сериал «Пуленепробиваемые». Об этом 21 мая сообщает портал TVLine.

Канал принял такое решение после того, как против актёра и соавтора шоу Ноэля Кларка выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах. Журналисты узнали, что Sky рассматривал вариант, при котором шоу могло продолжить выходить без Кларка, однако в итоге руководство канала отказалось от этой идеи.

Напомним, 29 апреля 2021 года в газете The Guardian было опубликована статья, в которой 20 женщин выступили с обвинениями в адрес Ноэля Кларка. Сам актер впоследствии опубликовал заявление, в котором он попросил прощения за недопонимание у всех, кто с ним работал, однако отметил, что «категорически отрицает» любые подобные обвинения и намерен защищать себя.

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