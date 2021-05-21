Киев, , 22:30 — REGNUM Британские военные инструкторы расширяют программу подготовки украинских военных и проведут для них очередные курсы на борту патрульного корабля «Trent» Королевского флота Британии, сообщает издание минобороны Украины АрміяInform.

Курсы обучения украинских военных проведут в рамках учебно-боевой миссии Orbital, о расширении которой ранее заявляли Киев и Лондон.

Занятия продлятся две недели и будут проходить как на борту британского корабля, так и на суше. Украинским военным морякам покажут организацию службы на корабле, борьбу с аварийными ситуациями и даже боевые стрельбы.

Морякам ВМСУ покажут, что из себя представляют британский боевой корабль. В конце обучения военнослужащим ВМСУ покажут корабельные стрельбы.

Ранее в Киеве заявили, что военную подготовку по программе ORBITAL уже прошли около 20 тыс. военнослужащих ВСУ. По мнению Киева, это станет одним из критериев для оценки готовности вступления Украины в блок НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: Верховная рада Украины приняла за основу законопроект о военных капелланах