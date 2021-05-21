Киев, 21 мая, 2021, 22:30 — ИА Регнум. Британские военные инструкторы расширяют программу подготовки украинских военных и проведут для них очередные курсы на борту патрульного корабля Trent Королевского флота Британии, сообщает издание минобороны Украины АрміяInform.

Saberwyn Trent

Курсы обучения украинских военных проведут в рамках учебно-боевой миссии Orbital, о расширении которой ранее заявляли Киев и Лондон.

Занятия продлятся две недели и будут проходить как на борту британского корабля, так и на суше. Украинским военным морякам покажут организацию службы на корабле, борьбу с аварийными ситуациями и даже боевые стрельбы.

Морякам ВМСУ покажут, что из себя представляют британский боевой корабль. В конце обучения военнослужащим ВМСУ покажут корабельные стрельбы.

Ранее в Киеве заявили, что военную подготовку по программе Orbital уже прошли около 20 тыс. военнослужащих ВСУ. По мнению Киева, это станет одним из критериев для оценки готовности вступления Украины в блок НАТО.