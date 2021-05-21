Женева, Швейцария, , 22:28 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 620 434 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 12 786 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 21 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, за весь период пандемии в мире выявлено уже 165 158 285 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 3 425 017 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 638 247 случаях заражения и 13 247 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.

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