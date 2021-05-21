Ярославль, 21 мая, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заработал в 2020 году 2 миллиона 498 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал органов государственной власти Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков (слева) и Дмитрий Миронов

Доход главы региона не сильно изменился в сравнении с 2019 годом, он вырос примерно на 60 тысяч рублей. Супруга губернатора Ярославской области заработала 4,1 миллиона рублей. Общий семейный доход семьи Мироновых составил 6,6 миллионов рублей. Данные по недвижимому имуществу у Дмитрия Миронова не поменялись: в его собственности квартира площадью 176 квадратных метра и 4 машиноместа, а также автомобиль марки «Мерседес».

Как ранее сообщало ИА REGNUM 21 мая была обнародована декларация о доходах мэра Ярославля Владимира Волкова в 2020 году. Сам градоначальник в сравнении с 2019 годом потерял в деньгах, заработав 1,8 миллиона. Однако общий доход семьи мэра Ярославля в два раза больше, чем у губернаторской ячейки общества. Чета Волковых в 2020 году заработала 14,5 миллионов рублей.