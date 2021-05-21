Лос-Анджелес, США, , 22:22 — REGNUM Марк Руффало и Уиллем Дефо присоединились к проекту нового фильма греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» (Poor Things). Об этом 21 мая сообщает портал The Wrap.

Таким образом, они составят компанию Эмме Стоун, которая ранее дала согласие на участие в съёмках. В основу сюжета ляжет роман шотландского писателя Аласдера Грея, опубликованный в 1992 году, над сценарной адаптацией будет работать известный автор Тони МакНамара («Фаворитка», «Великая», «Эшби»).

Действие романа Грея происходит в Великобритании викторианской эпохи. Эмма Стоун исполнит роль женщины, которую выдающийся учёный вернул к жизни. Зрители знают Йоргоса Лантимоса по фильмам «Клык», «Лобстер» и «Фаворитка».

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