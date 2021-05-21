Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена предложила снизить стоимость плана модернизации инфраструктуры и развития рынка труда США почти на полтриллиона долларов, с $2 трлн до $1,7 трлн. Об этом 21 мая заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Такие изменения, заявила Псаки, направлены на достижения взаимопонимания в Конгрессе.

Уточняется, в рамках нового предложения будут урезаны инвестиции в исследования, цепочки поставок и малый бизнес.

Ранее республиканцы предложили альтернативу плану Байдена ценой в $568 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор-республиканец Митч Макконнелл заявил, что план инфраструктурного развития, предложенный президентом США Джо Байденом, является «троянским конем», поскольку с его помощью вводится значительное увеличение налогов как для компаний, так и для верхних слоев среднего класса.