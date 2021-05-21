Лос-Анджелес, США, , 22:12 — REGNUM В сеть выложили новые фото со съёмочной площадки кинокомикса «Тор: Любовь и гром». Снимки были опубликованы 21 мая на twitter-странице Thor: Love and Thunder News.

На фотографиях поклонники кинокомиксов Marvel могут видеть драккар викингов и ухоженные дома Нового Асгарда. Некоторые фанаты предположили, что в будущей картине королевство богов превратится во что-то вроде туристического парка.

https://twitter.com/lovethundernews/status/1395633482785771520

Ранее режиссёр «Тор: Любовь и гром» Тайка Вайтити сообщил, что съёмки кинокомикса начнутся в июне 2021 года. Премьера картины запланирована на 5 мая 2022-го.

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