Москва, , 22:11 — REGNUM В России ведутся работы по программе создания системы боевого взаимодействия вертолетов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщил 21 мая журналистам глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на выставке HeliRussia.

По его словам, реализуется программа взаимодействия вертолетчиков с группировками беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, Михеев сообщил, что российская вертолетная техника модернизируется в рамках программы Минобороны РФ и гособоронзаказа.

«Программа модернизации, которая реализуется Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа, достаточно большая, требования высокие к вертолетной технике, к интеллектуальному обеспечению — это развитие бортовых комплексов, высокоточного оружия», — сказал Михеев.

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