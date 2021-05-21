Москва, 21 мая 2021, 22:11 — REGNUM В России ведутся работы по программе создания системы боевого взаимодействия вертолетов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщил 21 мая журналистам глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на выставке HeliRussia.
По его словам, реализуется программа взаимодействия вертолетчиков с группировками беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, Михеев сообщил, что российская вертолетная техника модернизируется в рамках программы Минобороны РФ и гособоронзаказа.
«Программа модернизации, которая реализуется Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа, достаточно большая, требования высокие к вертолетной технике, к интеллектуальному обеспечению — это развитие бортовых комплексов, высокоточного оружия», — сказал Михеев.
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