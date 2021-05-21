Белвью, США, , 22:02 — REGNUM Paradox Interactive объявила бесплатные выходные в играх Stellaris, Cities: Skylines и Surviving Mars. Об этом 21 мая сообщила администрация сервиса Steam.

В онлайн-магазине также стартовала распродажа игр шведского разработчика и издателя. Отмечается, что геймеры получили возможность приобрести Stellaris, Cities: Skylines и Surviving Mars с 80%-й скидкой.

Кроме того, в распродаже участвуют и другие проекты: Crusader Kings 3, Europa Universalis IV, Age of Wonders Planetfall, Battletech и Tyranny Gold Edition. Распродажа завершится 24 мая 2021 года.

Напомним, релиз глобальной космической стратегии Stellaris состоялся 9 мая 2016 года. Впоследствии Paradox Interactive выпустила к ней девять платных загружаемых дополнений.

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