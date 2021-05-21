Саранск, 21 мая, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Саранска отклонил ходатайство старшего следователя второго следственного отдела третьего следственного управления (с дислокацией в Нижнем Новгороде) о смене содержания под стражей на домашний арест в отношении бывшего зампреда правительства — министра целевых программ Алексея Меркушкина. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Отмечается, что в настоящее время обвиняемый является председателем Совета директоровООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский». В ходе предварительного следствия вину в инкриминируемом деянии он не признал, дал показания в соответствии с избранной им позицией.

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«Процесс сбора основных доказательств по делу находится на завершающей стадии, поэтому возможность обвиняемого повлиять на ход расследования значительно уменьшилась», — отмечал следователь, поддержав ходатайство о смягчении меры пресечения, которое также поддержали обвиняемый и его защитник. Прокурор смягчение меры пресечения оставил на усмотрение суда.

Суд мотивировал отказ в переводе под домашний арест тем, что «обвиняемый знаком с очевидцами, которые дают показания, изобличающие его, поэтому, оставаясь на свободе, он может оказать воздействие на свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства с целью дачи показаний в его пользу, а также осознавая меру ответственности за совершение инкриминируемого преступления, может скрыться от следствия и суда». При этом он обвиняется в особо тяжком преступлении, наказание за которое может быть избрано в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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Как сообщало ИА REGNUM, Меркушкин был задержан в аэропорту «Шереметьево» и переправлен в Мордовию. По версии следствия, в 2015 году, фактически являясь акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», он вместе с председателем Совета директоров банка дал взятку в размере 7 млн рублей главе нацбанка Мордовии — регионального отделения Центробанка России за отзыв предписания по итогам проверки банка, которая выявила нарушения, что могло привести к отзыву лицензии.

Ему было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»). На заседании 14 мая суд арестовал Меркушкина на два месяца — до 12 июля 2021 года.

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